Alba Flores (La Casa de Papel) : ses fans n’aiment pas son nouveau nez !

Alba Flores qui incarne le rôle de Nairobi a refait son nez et est méconnaissable sur les écrans. Les fans sont en colère, les haines ont pris le dessus sur la toile.

Alba Flores et son nouveau nez, les fans n’ont pas apprécié

Le mois d’avril dernier, Netflix revenait avec une soi-disant fin pour la dernière partie de La Casa de Papel. C’est une fin qui n’a pas manqué de mettre les fans en colère, incapable d’accepter que leur saga favori va se clôturer de cette manière. Si vous faites partie du fanclub, vous êtes le mieux placé pour comprendre les irritations des adeptes avec la mort d’un membre emblématique de la série.

Effectivement, ce n’est pas la fin dont tout le monde a attendu et beaucoup n’ont pas caché leur déception. Pour faire simple, le sujet de la casa de papel lui-même a tendance à mettre les fans dans la mauvaise humeur. Les nerfs à vif, ils doivent encore revoir une Nairobi avec un nez exagérément refait.

N’en pouvant plus, les fans de la saga espagnole ont laissé exploser leur colère et la toile est maintenant très houleuse.

Les fans sont décidément hystériques à propos de la Casa de papel et ses acteurs. Effectivement, le nouveau nez d’Alba Flores les a tapés sur le système et beaucoup ont montré leur mécontentement. Et si certains fans qui souhaitent apaiser la tension sont venus avec une conclusion comme quoi, c’était un fake news, il y en a ceux qui se montrent intraitables disant que Nairobi n’aurait pas un nez aussi petit.

Alba Flores (Nairobi)

Ainsi, sur les réseaux sociaux, les fans sont incontrôlables et reviennent sans cesse avec des critiques comme « son visage était désormais moche ».

Bien sûr, on peut voir partout sur la toile des photos retouchées, car ceux qui aiment jeter du sel sur la plaie sont aussi actifs comme jamais sur Twitter en particulier. Indignés, non seulement à cause du nouveau nez de l’actrice, mais aussi de la saga en gros, les fans de La Casa de Papel laissent des commentaires haineux partout. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les commentaires en question pour savoir à quel point ils cautionnent mal la situation.

Nairobi n’aurait pas changé son nez

Tant de contradictions sur la toile ! En effet, si beaucoup ont décidé de rabaisser Alba Flores à cause de la soi-disant rhinoplastie à laquelle elle a fait recours, il y en a ceux qui sont convaincus que l’actrice n’aurait aucune raison de changer son nez pour la bonne raison qu’elle l’a hérité de sa mère.

On sait tous ce que Nairobi a un nez assez particulier qu’elle tenait de sa maman. Cette dernière étant une danseuse célèbre de flamenco, Flores ne pourrait pas le changer, car il la fait penser à sa mère.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la toute première fois que l’actrice a fait l’objet de telles critiques et haines sur les réseaux sociaux. Elle s’y est certainement habituée.