Lucifer saison 5: la fin de la saison est presque terminée selon le producteur !

Ayant comme acteur principal Tom Ellis, qui joue le rôle du diable, la série Lucifer Morningsart comporte plusieurs saisons, dont la 5e qui est en ce moment très attendue.

Ce qu’on peut trouver dans la saison 5

Pendant la saison 5 de la série Lucifer Morningstar, le diable est parti en enfer. Chloé, quant à elle, doit vivre avec cette absence. L’histoire ne s’arrête pas là, plusieurs détournements de situations rendent cette saison plus palpitante que les autres. La saison 5 se divise en deux parties et est composée de 16 épisodes.

Le retour de Lucifer

Le premier point marquant de la saison 5 de la série est le retour de Lucifer Moriningstar sur terre. Bien qu’il ait dû revenir en enfer malgré son amour pour Chloé, il n’y restera pas longtemps. C’est Amenadiel, son frère, qui descend en enfer pour le récupérer.

Le jumeau de Lucifer

Autre détournement de situation que vous verrez dans la série : ce démon a un jumeau. On voit cette information dans la bande-annonce de la série qui a été dévoilée par le site de streaming. Son double s’appelle Michael et c’est d’ailleurs sa présence qui pousse Amenadiel à descendre aux enfers pour solliciter l’aide du vrai Lucifer.

Dieu est sur terre

Autre situation que vous allez trouver pendant la saison 5, c’est l’arrivée de Dieu sur terre. Son rôle sera joué par Dennis Haysberth. Il était dans 24 h Chrono où il incarnait le président des USA. L’arrivée de Dieu dans la série a été confirmée par la plateforme Entertainment Weekly. Le Dieu d’une autre série (Supernatural) apparaîtra également dans la saison 5. Il s’agit de Rob Benedict qui jouera cette fois-ci le rôle d’un mercenaire français. Il fera son apparition dans le 15e épisode.

Un épisode dans les années 1940

Autre fait marquant de cette saison, il y a un épisode consacré aux années 1940. Il sera dans une sorte d’univers parallèle ; vous le verrez en noir et blanc. Il y aura également des parties musicales présentées pendant la saison. Il y aura un duo réalisé par Lesley-Ann Brandt et Tom Ellis. Mais ce ne sera pas pendant la partie des années 1940.

Une seconde partie interrompue

La deuxième partie de cette saison a été interrompue suite à la crise sanitaire du Covid 19. La saison n’a pas pu être finalisée, mais son producteur, Chris Rafferty, a donné quelques détails d’explication. Il indique que la majorité de la saison a été tournée avant l’arrivée de la pandémie et qu’il ne reste plus qu’une petite partie à tourner soit 5 % de la saison.

Une information qui n’est pas très rassurante pour l’instant

Malgré le fait qu’il ne reste plus que 5 % de la saison qui n’a pas été achevée, le producteur de la série indique que la réalisation des 5 % restante n’est pas chose facile. Purebreak a même indiqué sur Twitter que la reprise se fera quand ce sera possible. Pour l’instant, l’équipe de production priorise la mesure de sécurité sanitaire. Les fans ne sauront pas quand le tournage sera terminé d’autant plus qu’aucune date n’a encore été déclarée.