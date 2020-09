Vikings Saison 6 : il est possible que Floki reprenne la place de Seer !

Floki, un personnage iconique de la série Vikings s’est éclipsé depuis la saison 5 et personne n’a plus revu sa tronche depuis. Tout le monde se demandait ce qu’il en est devenu parce que la dernière information à son sujet était son départ pour l’Islande, depuis il n’est presque plus apparu.

Cet ami de Ragnar a suivi des parcours assez agités avec une personnalité qui laisse les fans de la série mitigée. Puisque tout le monde se demande ce qui en est de la suite de l’histoire, des indices ainsi que la logique de la série laissent penser que Floki fera un grand retour dans les derniers épisodes de cette saison, sa diffusion étant prévue sur History vers la fin 2020.

Le personnage qui a le plus de chance de reprendre le règne

Puisque son décès n’a pas été encore annoncé, tout laisse croire que Floki est encore vivant et qu’il va faire un retour en force auprès de la communauté des Vikings. Ragnar a été tué par Ivar, et maintenant la communauté n’a plus de Seer, il faudra bien le remplacer étant donné l’importance de ce personnage pour le peuple. Floki a l’étoffe parfaite pour reprendre sa place. Tout d’abord, il a entretenu une relation particulière avec le Seer, c’est d’ailleurs son meilleur ami.

Le fait que ce dernier a léché sa main le justifie, car un Seer n’agit pas de cette façon avec n’importe qui. C’est un signe de respect et également une possibilité d’appartenance à une même lignée de destin. Comme on le sait, la saison 6 sera la dernière saison de cette série et elle est attendue avec impatience vu que c’est ce qui va dévoiler la fin de cette histoire fascinante que beaucoup de fans ont suivi avec enthousiasme.

Dans les épisodes diffusés en mois de février, Ubbe et Torvi, les fils de Rognar étaient même partis en Islande dans le but de retrouver Floki, une raison de plus pour penser que c’est lui qui va prendre le relai et devenir le prochain Seer. Mais jusque-là, puisqu’il n’est encore apparu dans aucun des épisodes, on ne sait pas encore s’il est mort ou vivant, d’ailleurs, il s’est trouvé dans une grotte en plein effondrement la dernière fois qu’on l’a aperçu, et depuis, nous n’avons plus de ses nouvelles.

Floki a le profil parfait pour devenir un Seer

Un Seer comme on le sait est un personnage avec un don spirituel lui permettant d’être en connexion avec les dieux et d’avoir une vision sur l’avenir. Ce n’est donc pas une personnalité accordée à tout le monde. Lors de ses dernières apparitions, on a constaté que Floki s’intéressait à la spiritualité et au monde surnaturel. Il était toujours fidèle aux dieux et il s’est rapproché d’eux, d’ailleurs, c’est la raison de son départ pour l’Islande, et cerise sur le gâteau, il a un côté souvent mystérieux, lui conférant les caractères types d’un Seer.

Floki

À titre de rappel, un Seer pour la communauté viking est une personne très importante et considéré comme divin, alors c’est un rôle qui ne peut pas être conféré à une personne qui n’est pas destinée à l’être et qui n’a pas une relation spirituelle avec les dieux. On attend donc avec impatience la fin de la série pour voir ce qu’est devenu le personnage intéressant de Vikings.