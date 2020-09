Lucifer saison 5 : Que va-t-il se passer pour Charlie quand il ira au paradis ?

Dans cette série, ce qui chagrine Amenadiel, c’est que Charlie, son fils, soit mortel. Mais la saison 5 de Lucifer va peut-être permettre de calmer cette angoisse.

Récapitulatif de la situation dans la saison 5 de Lucifer

Dans les derniers instants de la partie 1 de la saison 5 de Lucifer, les enfers ne sont pas surveillés. Amenadiel s’en moque. Il a d’autres soucis en tête. Ils concernent son angoisse et ses questions sur Charlie. Plusieurs interrogations naissent sur celui-ci en raison du contenu des derniers épisodes de la série. En lisant ce qui va suivre, vous obtenez des informations sur la suite de la saison de la série qui vient après les 8 premiers épisodes.

Amenadiel est angoissé pour l’avenir de son fils

Ce que vous devez savoir, c’est que Michael est un manipulateur. Il alimente l’angoisse d’Amenadiel alors que cette personne est déjà apeurée par l’idée que son fils soit mortel. Lucifer, de son côté, ne perçoit pas du tout le danger. Amenadiel lui expose pourtant les risques qu’encourt son enfant. Ils concernent la maladie, la blessure et la souffrance. Elle évoque également qu’elle est consciente que la mort surviendra un jour pour Charlie comme c’est le cas pour les humains.

Amenadiel

Charlie ne peut pas demeurer sans pouvoirs durant toute son existence. On peut difficilement le concevoir quand on visionne la série. C’est inacceptable. C’est sûrement pour cette raison que dans la saison 4, Rémiel confiait à son frère qu’elle ressentait une présence divine sans pour autant que des dons de l’enfant soient encore perceptibles.

Charlie est un être à part

Linda et Amenadiel ont de bonnes raisons de croire que Charlie est spécial. Tout d’abord, celui-ci n’a pas peur de Lucifer quand il apparaît. Ensuite, il peut même lui sourire et s’arrêter de pleurer en le voyant. Il est possible tout simplement que Charlie ne soit pas dans un lieu propice pour développer ses pouvoirs. S’il était au paradis, il en serait autrement. Ses pouvoirs seraient bien plus puissants. C’est la question que l’on se pose : que va-t-il advenir de Charlie quand il sera au paradis ?

Charlie

Nous attendons avec impatience des révélations au cours de la deuxième partie de cette cinquième saison de la série. Lucifer nous donnera peut-être de nouveaux indices. N’hésitez pas à voter dès à présent et pour rompre l’attente insoutenable de découvrir la suite des aventures de Charlie. Dans le cadre de la Coupe du Monde des séries, vous pouvez faire part de votre avis en choisissant votre show préféré.