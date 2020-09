Scènes de ménages saison 12 : la vérité derrière les projecteurs !

Série humoristique française jugée avec une once de ressemblance avec la série américaine F.R.I.E.N.D.S, « Scènes de ménages » a su plaire aux spectateurs.

À propos de la série Scènes de ménages

Pour ceux qui ne le connaissent pas, « Scènes de ménages » est une série télévisée française librement adaptée de la série espagnole Escenas de matrimonio par Alain Kappauf. Son histoire relate le quotidien de divers couples qui possèdent chacun ses particularités. On y distingue Huguette et Raymond, Liliane et José, Marion et Cédric, Emma et Fabien, Camille et Philipe, enfin Leslie et Léo.

En y rajoutant des moments et des situations à la fois improbables et hilarantes, son succès a su augmenter au fil du temps. En effet, la série a tellement cartonné qu’elle a obtenu le titre de « meilleure série télévisée de France » avec ses 4 millions de spectateurs qui témoignent de son succès.

Caméo et apparitions

De par son grand succès, « Scènes de ménages » attire des personnalités célèbres de France. Même si ces personnes ne participent pas à l’évolution de l’histoire, la série ne se prive pas d’ajouter des humoristes comme Pascal Légitimus, Jamel Debbouze ou certaines célébrités comme Matt Pokora ou Amel Bent. Le fait de voir ces célébrités comme personnages tertiaires tout en lâchant quelques vannes en passant ravit les spectateurs. Les passionnés de la série attendent avec impatience leurs apparitions durant la saison 11.

Le couple Camille Philipe

Avec son retour sur nos écrans dans la saison 12, les journalistes s’apprêtent à interviewer les protagonistes, en l’occurrence le couple Camille et Philipe. En effet, plusieurs téléspectateurs se posent la question si ces deux personnages adoptent le même comportement que dans la vraie vie.

Camille et Philippe sont un couple différencié de 20 ans ; le père de Camille ayant 5 ans de plus que Philippe. Camille possède un caractère franc, naturaliste et spontané contre la nature de Philippe qui est superficiel et frivole. Les deux acteurs ont précisé que ce n’était que des rôles et que les actions et la nature des personnages sont artificielles. Leurs mésententes s’avèrent donc artificielles et les personnages tiennent à le préciser.

Après ces dires, les téléspectateurs se demandent alors s’ils étaient aussi en couple dans la vraie vie. Bien que cela attire l’attention des fans, la vie privée de nos deux personnages reste ainsi, car aucun des deux n’a fait une affirmation à ce sujet.

Ce qui nous attend dans la saison 12 de Scènes de ménages

D’après les teasers de la saison 12, la série nous offre de nouveaux décors et d’autres histoires concernant vos couples préférés. En effet, du côté du couple Huguette et Raymond, le bras cassé de Raymond l’obligera à rester à la maison et à s’occuper des tâches ménagères. Ensuite, le couple Emma et Fabien va protester contre la fermeture de l’école de leur fille.

Leslie et Leo, quant à eux, trouvent un nouveau travail. Enfin, Camille et Philippe vont devoir se battre contre la concurrence de leur pharmacie. Vous pouvez suivre cette saison inédite sur M6 chaque soir à 20h25.