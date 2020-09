Le Prince de Bel-Air : le casting prévoit de se réunir pour une émission spéciale

On connait tous « Le Prince de Bel-Air », cette sitcom très célèbre des années 1990. Le casting de cette dernière va se retrouver pour donner une émission spéciale produite par la plateforme de renom mondial « HBO Max ».

Ceci étant dit, les fans auront finalement l’opportunité de retrouver leurs acteurs et actrices favoris se réunir sur les petits et grands écrans le temps d’une émission. Voici plus d’informations sur ce sujet.

Une célébration spéciale pour l’anniversaire du Prince de Bel-Air !

Comme le temps passe si vite ! Cela fait maintenant 30 ans que la Sitcom culte des années 1990 a été diffusée sur les petits écrans. Pour marquer le coup et célébrer autrement ce trentième anniversaire, le casting de la sitcom a décidé de se retrouver pour donner une émission spéciale pour la plateforme de streaming « HBO Max ».

Selon les informations données, le tournage de cette émission aura lieu le 10 septembre prochain et sera dévoilé sur la plateforme à l’occasion de Thanksgiving.

Les générations 80 et 90 auront l’occasion de replonger dans leur enfance et adolescence étant donné qu’elles vont retrouver Will Smith, Tatyana Ali qui incarnait Ashley et Karun Parsons prenait le rôle d’Hilary dans la Sitcom.

D’après les informations, d’autres acteurs comme Joseph Marcell, Alfonso Ribeiro ainsi que Daphne Maxwell Reid ont également déjà répondu à l’appel de la plateforme. Il ne manque plus alors que James Avery qui incarnait le rôle de l’inoubliable oncle Phil. Mort en 2013, il ne pourra pas bien sûr participer à l’émission.

Un remake du « Prince de Bel-Air » à l’horizon ?

Le programme destiné au « Prince de Bel-Air» sera bien entendu dans la veine de l’épisode spécial de Friends pour marquer le trentième anniversaire de la sitcom. En toute évidence, il sera produit par HBO Max et sera diffusé sur la même plateforme.

À noter que cette émission qui va réunir des stars emblèmes des années 90 comme Jennifer Anniston a déjà été annoncée depuis plusieurs mois déjà. Cela fait alors des mois que les fans ont été informés de ce remake et ont attendu avec impatience sa diffusion.

Cependant, avec la pandémie covid-19 qui a empêché beaucoup de choses d’avancer, le tournage a été retardé plusieurs fois déjà. Maintenant que le tournage en question est fixé pour le 10 septembre, l’attente est presque terminée. Par ailleurs, « HBO Max » a déjà dévoilé que la date de diffusion sera à l’occasion de Thanksgiving.

Le Prince de Bel-Air de nouveau dans les actualités

C’est impressionnant comment une sitcom datant des années 90 peut encore être au cœur des discussions 30 ans plus tard. Effectivement, avec la réunion du casting pour la célébration de l’anniversaire, « Prince de Bel-Air » est revenu sur les fils d’actualité.

Le Prince de Bel-Air

C’est ainsi qu’on a découvert alors que Will Smith envisage de faire un remake dramatique de la série. Si l’on croit aux informations reçues, c’est une idée inspirée par un grand fan de la série, le réalisateur Morgan Cooper.

Effectivement, ce dernier a partagé récemment une fausse bande-annonce sombre du Prince de Bel-Air en ligne et cela a convaincu Will Smith de faire un remake.