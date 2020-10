Inès Loucif (Koh-Lanta) : ses photos controversées sur Instagram !

À 25 ans, l’aventurière infirmière de Koh-Lanta 2020 Inès Loucif fait parler d’elle sur la toile avec ses clichés qui ne laissent personne indifférent et qui font baver certains de ses fans.

Inès Loucif divise les téléspectateurs de Koh-Lanta

Il faut dire qu’Inès Loucif n’est pas vraiment la chouchoute préférée des téléspectateurs de l’émission Koh-Lanta 2020. Certaines de ses actions et ses alliances sont fortement critiquées sur la toile, les menaces à son égard pleuvent de partout sur les réseaux sociaux depuis peu. Pour s’en défendre, elle a lancé un coup de gueule au public en expliquant l’inadmissibilité des injures pour un simple jeu de télé-réalité.

Mais Inès de Koh-Lanta se fait également reconnaître par son physique ultra sexy, elle s’est fait surtout remarquer lors d’une épreuve sportive qui a fait dévoiler ses paires. Les réactions des internautes sur les réseaux ne se sont pas fait attendre. Elle a toutefois remis les internautes sur terre en jugeant leurs réactions d’exagérer.

Inès n’est pas là pour montrer son corps

Lors d’une interview accordée au magazine Femme actuelle, Inès s’est confiée sur les raisons de sa participation à l’émission. Son objectif n’étant en aucun cas d’exhiber son corps au grand public pour se faire connaitre, mais de vivre l’aventure de ses rêves d’enfance.

Évidemment, elle n’était pas la plus athlète et la plus préparée à l’aventure, mais l’émission la permis de se surpasser. Toutefois, on peut comprendre clairement la réaction des internautes avec son physique de bimbo et ses photos en maillot de bain sur Instagram.

Inès assume désormais son physique !

Aujourd’hui, Inès n’hésite plus à dévoiler son corps sur les réseaux sociaux, et elle en est fière. Auparavant, elle était plutôt réservée et n’avait pas confiance en elle, mais maintenant elle n’hésite plus à attirer les projecteurs sur elle en dévoilant son corps sur Instagram.

Elle affirme même avoir détesté son corps. Son secret ? Inès a tout simplement pris la décision de se mettre au sport au quotidien, pas étonnant si elle est devenue mannequin professionnelle en contrat avec une marque de vêtement de nuit très connue.

Bref, la belle Inès n’a pas fini de faire parler d’elle sur la toile et elle a bien prouvé qu’elle est capable de jongler avec plusieurs secteurs.